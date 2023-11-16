Отток капитала в 2023 году сократился в шесть раз

В Госдуме доклад представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Основные направления денежно-кредитной политики на следующий год и плановый период 25-го и 26-го сегодня обсуждают в Госдуме. Доклад представила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По её словам, регулятор готов снижать ключевую ставку, когда инфляция приблизится к четырём процентам. Такой показатель должен быть установлен уже в следующем году.

Отток капитала в 2023-м сократился в шесть раз. Только за осенний период россияне вернули на депозиты около 200 миллиардов рублей. Особое внимание - поддержке кредитования малого и среднего бизнеса.

"Ставки больше всего беспокоят малый и средний бизнес, мы отдельно внимательно следим за этой ситуацией, важно, что для малого и среднего бизнеса действуют льготные программы", - сказала Набиуллина.

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