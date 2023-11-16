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Кремль рассказал о встрече Путина с представителями крупного бизнеса

13:00
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Она состоялась 15 ноября

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что участники встречи говорили о создании "более чем конкурентоспособных условий" для перевода бизнеса в Россию. Разговор был обстоятельный, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в России важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. В частности, Премьер призвал продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта. 

Путин при этом отмечал, что сразу после начала военной спецоперации на территории Украины российский бизнес столкнулся с "колоссальным прессингом" со стороны стран "коллективного" Запада. Он подчеркнул, что "надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России".

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