ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов

13:25
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Соответствующее решение Прага огласила накануне

В случае формализации решения Чехии о заморозке объектов Госзагрансобственности возможна ответная реакция со стороны Москвы. Такое предупреждение сделал в четверг, 16 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц из России

Спикер Кремля ответил на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что официальная Прага согласовала заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список, сообщает РИА Новости.

Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае каких-то конкретных, скажем так, формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан.

Ранее директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявлял, что санкции становятся фоновым фактором в европейской политике. Эксперт объяснил, что вынуждает Евросоюз продолжать санкционную политику в отношении Россию, при всей уже очевидной неэффективности такого процесс.

Президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Прага
Прага
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.