Соответствующее решение Прага огласила накануне

В случае формализации решения Чехии о заморозке объектов Госзагрансобственности возможна ответная реакция со стороны Москвы. Такое предупреждение сделал в четверг, 16 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля ответил на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что официальная Прага согласовала заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список, сообщает РИА Новости.

Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае каких-то конкретных, скажем так, формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан.

Ранее директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявлял, что санкции становятся фоновым фактором в европейской политике. Эксперт объяснил, что вынуждает Евросоюз продолжать санкционную политику в отношении Россию, при всей уже очевидной неэффективности такого процесс.

Президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"