Серийное производство кроссовера Evolute i-SKY стартовало в Липецке

Предзаказ на новинку уже открыт

Серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY стартовало на предприятии "Моторинвест" в Липецке. Поставки новинки в дилерские центры начнутся в ближайшее время, предзаказ на новинку уже открыт, сообщили в пресс-службе завода.

Завод "Моторинвеста" под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. На нем собираются электрокары i-PRO, i-JOY – а теперь и i-SKY. Дальность хода новой модели на одном заряде более 500 километров, мощность электродвигателя - 204 лошадиные силы.

Цены на Evolute i-SKY начинаются от 3 995 000 рублей - это с учетом действия государственной поддержки. Как отметили на предприятии, государственная субсидия при приобретении предполагается для всех электромобилей бренда, производимых в России, передает РИА Новости.

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