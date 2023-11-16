ЦБ: рост ипотеки в России сопровождается ростом цен на жилье

Это вызывает беспокойство, отметила Набиуллина

Рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов.

Это грозит проблемами и вызывает беспокойство Центробанка, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, за минувшие 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Все это сопровождается подорожанием жилья и снижением качества кредитов – ипотеку выдают даже заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой.

В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме в четверг, 16 ноября (цитата по РИА Новости).

Глава ЦБ отметила, за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90%.

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