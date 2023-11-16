ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: За сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

13:07
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Это на 22% превышает показатели прошлого года

 

Жители и гости Москвы в этом сезоне летней навигации совершили около 2,2 млн поездок на круизном и прогулочном флоте. Это на 22% превышает показатели 2022 года, сообщил Сергей Собянин. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Сейчас с московских речных вокзалов можно отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России. Летняя навигация закрывается сегодня, 16 ноября, однако часть прогулочного флота, в том числе речной электротранспорт, будет работать и зимой.

 

Движение электросудов по Москве-реке было запущено 20 июня. В церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Только за первые две недели работы ими воспользовались более 22 тысяч пассажиров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Электротрамвайчик на Москве-реке
Электротрамвайчик на Москве-реке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.