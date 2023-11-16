Собянин: За сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Это на 22% превышает показатели прошлого года

Жители и гости Москвы в этом сезоне летней навигации совершили около 2,2 млн поездок на круизном и прогулочном флоте. Это на 22% превышает показатели 2022 года, сообщил Сергей Собянин. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Сейчас с московских речных вокзалов можно отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России. Летняя навигация закрывается сегодня, 16 ноября, однако часть прогулочного флота, в том числе речной электротранспорт, будет работать и зимой.

Движение электросудов по Москве-реке было запущено 20 июня. В церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Только за первые две недели работы ими воспользовались более 22 тысяч пассажиров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"