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Капуцин Мася устроил переполох в московской многоэтажке

15:09
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Справиться с приматом смогли только специалисты

Зов джунглей в отдельно взятом доме. Капуцин Мася устроил переполох в многоэтажке на Ясеневской улице.

Этой ночью местных жителей разбудили по-настоящему звериные вопли. Оказалось, что это свирепствовала маленькая соседская обезьянка. Она перенервничала из-за семейной ссоры. И в мгновение она успела устроить погром в комнате и покусать родственника хозяина. После чего взгромоздилась на него и наотрез отказывалась слезать.

Переговоры не помогли. Справиться с боевым приматом смогли только специалисты, и то в полной боевой экипировке.

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