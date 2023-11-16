Капуцин Мася устроил переполох в московской многоэтажке

Справиться с приматом смогли только специалисты

Зов джунглей в отдельно взятом доме. Капуцин Мася устроил переполох в многоэтажке на Ясеневской улице.

Этой ночью местных жителей разбудили по-настоящему звериные вопли. Оказалось, что это свирепствовала маленькая соседская обезьянка. Она перенервничала из-за семейной ссоры. И в мгновение она успела устроить погром в комнате и покусать родственника хозяина. После чего взгромоздилась на него и наотрез отказывалась слезать.

Переговоры не помогли. Справиться с боевым приматом смогли только специалисты, и то в полной боевой экипировке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"