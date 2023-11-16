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В Центральной России усилили противовоздушную оборону

13:34
  • четверг
  • 16 ноября 2023

На фоне постоянных атак Украины

Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону.

Об этом в четверг, 16 ноября, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Мера принята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности.

Кроме того, будет проводиться патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам.

"Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий", - добавил Патрушев (цитата по РИА Новости).

Ранее Патрушев заявил, что киевский режим пытается компенсировать провал контрнаступления ВСУ регулярными ударами по объектам критической инфраструктуры России.

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