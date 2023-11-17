Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Солнце и Нептун в водных знаках способны исполнять желания

Овны

Вы получите подарок, премию, грант или другие деньги, которые не были напрямую заработаны. Просите у Вселенной сегодня материальные вещи, она вас обязательно услышит.

Тельцы

Выходные - время для задушевных разговоров со своей второй половинкой, флирта и просто легкого общения. Вы сможете раскрепоститься и установить контакт с любым человеком.

Близнецы

Вы сможете взглянуть на свою работу под другим углом и увидеть плюсы, о которых не догадывались. Еще это хороший день для начала лечения травами, БАДами.

Раки

Не день, а восторг – Солнце и Нептун в водных знаках способны исполнять ваши желания. В основном они будут касаться отдыха, развлечений, детей, творчества и красивых вещей.

Львы

Вам звезды велят отправляться в спа, бассейн или аквапарк. Вода - ваше лучшее лекарство сейчас. Это релакс и замедление, возможность насладиться приятными ощущениями.

Девы

Вас ждут приятные, даже трогательные события, связные с близким окружением. Это будут проявления заботы, доброты, любви, участия, причем без громких слов.

Весы

Вы интуитивно почувствуете, как улучшить обстановку на рабочем месте или начать больше зарабатывать. Посмотрите для вдохновения сайты, посвященные искусству фен-шуй.

Скорпионы

Солнце в вашем знаке в прекрасном аспекте с Нептуном в Рыбах, а значит, это ваш день! Работают тонкие энергии: медитируйте, делайте ритуалы с использованием воды.

Стрельцы

Если вы трудитесь в сфере психологии или эзотерики, сегодня вы будете на высоте. Некоторые смогут даже прославиться, ну а всех остальных ждет душевный, приятный день.

Козероги

Вы получите милые нематериальные подарки, вроде посвященной вам песни или красивого признания в любви. Также день подходит для психотерапии, релакса.

Водолеи

Важный день для представителей знака: вам никак нельзя опаздывать. И выглядеть желательно безупречно. Вы можете оказаться в центре внимания, вас ждут успех и признание.

Рыбы

Спортсмены сегодня победят на важных соревнованиях, а творческие личности - в конкурсах. Этот день особенный. И даже если ничего глобального не произойдет, он вас порадует.

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