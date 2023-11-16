Россия объявила в розыск экс-секретаря СНБО Украины Парубия

Он разыскивается по статье УК

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в розыск российскими властями. Такие сведения в четверг, 16 ноября, появились в базе данных Министерства внутренних дел России.

В базе розыска указано, что Парубий Андрей Владимирович разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно — не уточняется.

Однако известно, что в октябре Следком заочно обвинил Парубия в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов украинскими военными, сообщает ТАСС.

Ранее российские власти объявили в розыск бывшего главу Минобороны Украины Андрея Загороднюка. Наряду с ним в розыск объявлены начальник объединенного оперативного штаба украинской армии Игорь Танцюра, а также бывший главнокомандующий оперативной группировки ВСУ Александр Красноок.

МВД России разыскивает и украинскую актрису Адрианну Курилец. В отношении нее возбуждено уголовное дело за призывы к насилию над российскими офицерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"