ВС России продолжают спецоперацию

Российскими военными успешно уничтожены склады со снарядами с обедненным ураном, которые были поставлены Украине западными донорами. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политик отметил, что существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном. Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок на Украину снарядов с обедненным ураном, но Москву не услышали, цитирует Патрушева "Интерфакс".

В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном — с целью предотвращения их применения против России — на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах.

В сентябре российская армия также нанесла мощные удары по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства на Украине. В Министерстве обороны России уточнили, что во время ударов уничтожены запасы крылатых ракет и запрещенных снарядов с обедненным ураном.

Основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге подчеркивал, что решение Вашингтона о передаче ВСУ "урановых снарядов" является бесчеловечным и неэтичным. Это, по его словам, приведет не только к "широкомасштабному" заражению почвы, но и к значительному росту возникновения онкологических заболеваний среди мирного населения страны.

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