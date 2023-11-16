ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев назвал последствия ликвидации на Украине складов с урановыми снарядами

14:23
  • четверг
  • 16 ноября 2023

ВС России продолжают спецоперацию

Российскими военными успешно уничтожены склады со снарядами с обедненным ураном, которые были поставлены Украине западными донорами. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Российские Ка-52 наносят сокрушительные удары по объектам ВСУ
ВС России вывели из строя более 200 боевиков ВСУ на донецком направлении

Политик отметил, что существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном. Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок на Украину снарядов с обедненным ураном, но Москву не услышали, цитирует Патрушева "Интерфакс".

В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном — с целью предотвращения их применения против России — на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах.

В сентябре российская армия также нанесла мощные удары по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства на Украине. В Министерстве обороны России уточнили, что во время ударов уничтожены запасы крылатых ракет и запрещенных снарядов с обедненным ураном.

Основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге подчеркивал, что решение Вашингтона о передаче ВСУ "урановых снарядов" является бесчеловечным и неэтичным. Это, по его словам, приведет не только к "широкомасштабному" заражению почвы, но и к значительному росту возникновения онкологических заболеваний среди мирного населения страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ВС России
ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.