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Организатор атаки на брянские села получил пожизненный срок

14:31
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Его осудили заочно

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку организатора мартовского нападения на Брянскую область.

Речь идет об участнике вооруженного террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК, организация запрещена в России – прим. ред.) Денисе Капустине. Дело рассматривалось в закрытом режиме, передает ТАСС.

Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужб, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель РДК, гражданин России Денис Капустин. 15 марта Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

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