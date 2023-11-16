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Лавров: Россия против неизбирательной борьбы с терроризмом в Газе

14:41
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Москва встревожена ситуацией в анклаве

Россия категорически осуждает терроризм в любых проявлениях, но также выступает против неизбирательных методов борьбы с ним. Заявление такого содержания сделал в четверг, 16 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров

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Российский дипломат прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, где с 7 октября продолжаются боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право - неизбирательные бомбардировки жилых кварталов, больниц, детских садов, в результате чего тысячи и тысячи невинных граждан, включая тысячи детей, теряют свои жизни.

Тем временем источники рассказали, что в палестинском движении ХАМАС дали предварительное принципиальное согласие на сделку с Израилем, по которой будут освобождены не менее 50 женщин и детей, взятых в заложники 7 октября. Однако официально ни ХАМАС, ни Тель-Авив этого не подтверждали.

При этом появились сообщения, что Соединенные Штаты, называя Израиль ключевым союзником на Ближнем Востоке, "все больше разочаровываются" действиями Израиля в секторе Газа и увеличивает число контактов с коллегами из еврейского государства.

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