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Азербайджан отказался пустить в страну политиков из США

15:06
  • четверг
  • 16 ноября 2023

На фоне риторики Вашингтона это невозможно, заявили в Баку

Визиты высокопоставленных американских официальных лиц в Азербайджан в настоящее время невозможны. Такое заявление сделали в четверг, 16 ноября, в азербайджанском Министерстве иностранных дел.

Причиной такого решения в Баку назвали подход Вашингтона к событиям в Нагорном Карабахе, который в Азербайджане считают односторонним и подрывающим усилия по урегулированию в регионе.

Кроме того, азербайджанская сторона отказалась от участия во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, запланированной в Вашингтоне на 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе готов способствовать налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе, тогда как США и Евросоюз сеют нестабильность в регионе.

МИД России заявлял, что Москва, Вашингтон и Брюссель могли бы работать вместе над нормализацией отношений Армении и Азербайджана. Однако это возможно лишь при условии, что Запад не будет пытаться выдавать наработки Москвы за собственные.

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