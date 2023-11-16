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Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией

15:05
  • четверг
  • 16 ноября 2023

С пятницы на субботу

Финляндия в ночь на 18 ноября закроет четыре контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Россией.

Речь идет о пограничных переходах "Ваалимаа" ("Торфяновка"), "Нуйямаа" ("Брусничное"), "Иматра" ("Светогорск") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Они будут закрыты до 18 февраля 2024 года, передает РИА Новости.

Таким образом Хельсинки хотят пресечь поток мигрантов из третьих стран, которые едут к ним через границу с России. По мнению финских властей, Москва это делает намеренно.

"Правительство готово принять еще более решительные меры в случае необходимости", - заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен .

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