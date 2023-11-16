Кажется, Украину начинает топить даже ее главный спонсор

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон - его достали из политического забытья и, пару дней спустя после назначения, отправили в украинскую ссылку. Рядом - изгнанный с мирового политического Олимпа Зеленский. Оба старательно исполняют роли в поднадоевшем шоу "Украина превыше всего". Засевшая на Банковой команда "Квартала-95" еще и музыку подложила на кадры официальной встречи на высшем уровне. Под саундтрек гость из Лондона представлял новых кураторов Киева из Британии: посла, руководителя своего офиса и еще каких-то двух экспертов.

Кэмерон старательно исполнял роль жилетки для крокодиловых слез Зеленского. Хотя пользователи соцсетей напомнили ему о проклятии, которое настигает британских министров после братания с главой украинского режима. Позорные увольнения Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Джеймса Клеверли все помнят.

Несмотря на семилетний перерыв в карьере, Кэмерон не утратил главных навыков современных западных политиков: притворно сочувствовать и врать. Даже если Соединенное Королевство отдаст последнее, Украину это не спасет. А главному спонсору конфликта - США - сейчас не до этого. Подконтрольный демократам Сенат согласовал проект бюджета, в котором нет ни цента на спонсирование нацистского режима.

Пока глава Форин офиса раздает Зеленскому заведомо невыполнимые обещания, британская Financial Times пишет: "Кто реально верит в то, что Киев сможет "вернуть" территории? На фоне переключения мирового внимания на Ближний Восток поддержка Украины со стороны Запада перестала считаться чем-то самим собой разумеющимся, а в мире все больше интересуются тем, когда закончится конфликт, нежели тем, как".

Удары в спину Киеву следуют один за другим. От тех, кого еще вчера называли братьями. Сначала восточноевропейцы перекрыли дорогу украинскому продовольствию на свои рынки. После фермеров границу заблокировали и уже вторую неделю не пускают конкурентов польские автоперевозчики. Аналогичную блокаду обещают устроить и словаки. Украинцы присылают польским организаторам протестов сообщения с угрозами.

Однако все эти протесты поляков, словаков и даже блокирование Венгрией траншей Украине - мелочи по сравнению с тем, что Зеленского начал топить главный спонсор Вашингтон. Иначе с чего бы ЦРУ подставлять Киев, обвиняя в подрыве "Северных потоков", задается вопросом экс-разведчик США Скотт Риттер: "Они предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Теракт на "Северных потоках" был спланирован властями США. В итоге обрекли европейских союзников на холодную зиму, поэтому ЦРУ отчаянно пытается переложить вину на Киев".

Еще один экс-агент ЦРУ полагает: военная разведка и осведомители Госдепа считают, что поражение Украины не избежно. И упирающийся Зеленский - только помеха.

Западная пресса уже вовсю вбрасывает идею о том, что армия - против Зеленского. Впрочем, тот и сам весьма некстати затеял меряться авторитетом с весьма популярным среди укронацистов главкомом Залужным. Так же, как и невовремя заявил о том, что Украина против заморозки конфликта с Россией. В тот самый момент, когда его же генералы говорят о полном провале контрнаступления.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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