Израиль проводит рейды, ХАМАС прервал переговоры: свежие сводки с Ближнего Востока

ЦАХАЛ сообщил о захвате гавани в секторе Газа

КПП вблизи Иерусалима, которое разделяет западный берег реки Иордан и израильскую территорию. Группа вооруженных людей открыла стрельбу по силам безопасности еврейского государства и гражданским машинам. Ранены семь человек. Трое нападавших уничтожены, каждый из них обладал внушительным арсеналом оружия. Тель-Авив назвал произошедшее терактом. И вот уже звучат призывы к жесткой реакции.

Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир - лидер ультраправой партии, в которой до этого допускали возможность ядерного удара по сектору Газа. Официальный Тель-Авив такой подход публично осуждает. Но в последние дни на Западном берегу реки Иордан Израиль активно проводит военные и полицейские рейды. Сегодня местные СМИ пишут о задержании 69 палестинцев. На происходящее обратили внимание в российском МИДе.

"Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития. И на немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа. А теперь еще и на Западном берегу. Про Западный берег реки Иордан сейчас мало говорят и пишут, потому что все внимание сконцентрировано на Секторе Газа, но там тоже десятки пострадавших. Там тоже проводятся рейды", - указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Для помощи мирному населению в секторе Газа Россия отправляет в анклав гуманитарные грузы. Новую партию доставил самолет Ил-76, он приземлился на территории Египта. Обратным рейсом вывозят еще 120 россиян, почти половина из них - дети. Перед вылетом врачи осмотрели эвакуированных из зоны конфликта.

Оставаться там опасно. Актуальное число погибших в Газе невозможно уточнить из-за практически полного отсутствия связи. По последним данным, более 11 с половиной тысяч палестинцев погибли в результате израильских ударов.

ЦАХАЛ сообщил о захвате гавани в секторе Газа, которая была под контролем ХАМАС. Под полный контроль взята больница Аш-Шифа, крупнейший госпиталь в столице анклава. Палестинские СМИ публикуют кадры, на которых врачи эвакуируют пациентов. Персонал утверждает, что в ходе штурма было уничтожено почти все критически важное медицинское оборудование. В Армии обороны Израиля, со своей стороны, опубликовали видео, которое должно убедить общественность, что военная операция в больнице оправдана.

Израильские СМИ пишут, что ХАМАС в ответ на штурм больницы в Газе прервал переговоры о выдаче заложников. До этого при посредничестве Катара шли обсуждения, что из плена освободят 50 израильтян в обмен на многодневное прекращение огня, увеличение гуманитарной помощи и освобождение палестинцев из израильских тюрем.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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