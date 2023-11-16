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На зарплаты бюджетников и соцвыплаты выделят еще 5,5 млрд рублей

15:21
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Об этом рассказал глава кабмина

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере — и федеральное правительство последовательно ведет такую работу. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

На заседании правительства политик пообещал, что власти распределят на эти цели еще свыше 5,5 миллиарда рублей, чтобы в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов главы государства.

Также выделяемые средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

В августе кабмин решил выделить более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников государственных учреждений. Мишустин напомнил, что глава государства Владимир Путин требовал не ослаблять внимание к повышению зарплат педагогов, медиков, работников науки и культуры.

Владимир Путин указал на опережающий темпы инфляции рост доходов простых российских граждан. По словам политика, за восемь месяцев 2023 года заработные платы россиян увеличились минимум на 7,5%.  

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