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Полузащитник сборной России захотел "понюхать" уровень европейского футбола

16:30
  • четверг
  • 16 ноября 2023

В стремлении играть за лучшую команду нет ничего плохого

Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов рассказал о желании играть за европейский клуб.

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"(Хочется – прим. ред.) понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол", - заявил спортсмен, чьи слова приводит "РБ Спорт".

По его словам, в стремлении играть в лучших командах Европы "нет ничего плохого".

Данил Глебов выступает за футбольный клуб "Ростов". В текущем сезоне полузащитник сыграл в 20 матчах, отметившись забитым мячом и голевой передачей. За сборную России спортсмен провел всего лишь девять матчей. Во время прошлогодней игры против команды Таджикистана Глебов вышел на поле с капитанской повязкой.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин раскритиковал стремящихся уехать в Европу спортсменов, подчеркнув, что игра за титулованный европейский клуб не гарантирует стабильного заработка.

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