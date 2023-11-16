Врач предупредил лысеющих людей о повышенном риске развития рака

При облысении человек лишается естественной защиты от солнечных лучей

Лысеющие люди наиболее часто подвержены онкологическим заболеваниям кожи. Об этом в ходе эфира программы "О самом главном" заявил врач-онколог Роман Евстратов.

По словам специалиста, при облысении человек лишается естественной защиты от солнечных лучей.

"Если он долго находится на солнце, то получает дозу ультрафиолета", - пояснил Евстратов, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

Накапливающийся в клетках ультрафиолет и приводит к возникновению различных мутаций – в том числе доброкачественных и злокачественных образований, заключил онколог.

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