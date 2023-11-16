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Путин обсудил с Совбезом решения по итогам крупных международных мероприятий

15:37
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Заседание проводится 16 ноября

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 ноября, обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий.

Глава государства напомнил, что в последнее время прошло несколько крупных международных мероприятий, в которых принимала участие и Россия. По их результатам мы принимали определенные решения.

После этого Путин предложил выступить с докладом по данной теме министру иностранных дел Сергею Лаврову, сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине ряд западных государств поддержал киевский режим и предпринял ряд недружественных шагов в отношении Москвы. Однако отношения России со многими другими странами продолжают укрепляться.

Путин, в частности, отмечал, что партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что сотрудничество его страны и России динамично развивается во всех направлениях — два государства связывает общая история и дружественные отношения между народами.

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