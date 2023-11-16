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Финская таможня разъяснила последствия закрытия границы с Россией

16:00
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Финляндия закрывает четыре КПП

Грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически прекратится из-за решения правительства Финляндии закрыть работу пропускных пунктов. Об этом в четверг, 16 ноября, предупредил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией

Он уточнил, что на восточной границе Финляндии в октябре грузовые автомобили шли из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, но грузового движения из других мест на данном участке границе не было.

Таким образом, 18 ноября грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится, цитирует заявление финского чиновника РИА Новости.

Отношения между Россией и Финляндией резко ухудшились после решения Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО. Несмотря на предупреждения Москвы о последствиях такого шага, Финляндия стала членом Североатлантического альянса.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отмечала, что соглашение об оборонном сотрудничестве США и Финляндии, если оно будет заключено, вынудит нашу страну принять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности России.

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