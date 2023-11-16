Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: политические итоги

Ни в одном из ключевых моментов прийти к согласию не удалось

Поместье Филоли под Сан-Франциско с его роскошным английским парком известно на всю Калифорнию тем, что здесь снимали несколько голливудских мыльных опер. Вот и для очередного эпизода политического сериала декораций лучше было не найти. Изображая на камеры оттепель в китайско-американских отношениях, Джо Байден крепко жмет руку Си Цзиньпину и проникновенно смотрит гостю в глаза. Госсекретарь Блинкен сидел подле Байдена и места себе не находил от волнения. Явно опасаясь, как бы его престарелый начальник не сболтнул по обыкновению чего-нибудь лишнего.

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, мы должны ответственно управлять этой конкуренцией. Это то, чего хотят Соединенные Штаты и чего ждет от нас весь мир", - сказал Байден.

"Для таких крупных стран, как Китай и Соединенные Штаты, повернуться спиной друг к другу не является вариантом. Конфликт будет иметь невыносимые последствия для всех", - указал Си Цзиньпин.

В последние полтора года Пекин и Вашингтон действительно балансировали на грани серьезного конфликта. Визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань привел к разрыву каналов связи между военными двух стран. Американцы так и не смогли дозвониться до своих коллег из Поднебесной в начале года, когда над США пролетал китайский метеозонд. Его в итоге сбили, чем еще больше повысили градус напряжения. А ведь мог случиться и куда более опасный инцидент.

Затем, по сути, и встретились Байден и Си, попутно договорившись еще по нескольким малозначительным пунктам.

"Результаты встречи оказались скромными: Байден и Си договорились возобновить контакты по военной линии и сотрудничать в борьбе с наркотрафиком. Кроме того, было заключено соглашение о возобновлении переговоров по климату. Американо-китайские отношения по-прежнему находятся на самой низкой точке за более чем 40 лет", - пишет Washington Post.

Ни в одном из ключевых моментов прийти к согласию не удалось: ни по Тайваню, ни по Израилю, ни по Украине, ни по отмене торговых ограничений. Не сошлись даже в вопросах искусственного интеллекта. Зато взаимных претензий звучало хоть отбавляй. Джо Байден предостерег Пекин от вмешательства в американские выборы, поднял вопрос о правах человека в Синьцзяне и Тибете. Товарищ Си, в свою очередь, потребовал перестать вооружать Тайвань и обеспечить наконец недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Ну, а потом была вишенка на торте: американский президент снова назвал председателя КНР "диктатором". Как будто никаких переговоров не было вовсе.

"Послушайте, он ведь и есть диктатор. Диктатор в том смысле, что он - тот самый парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", - заявил Байден.

В этот момент Энтони Блинкену уже стало совсем дурно. Его лицо буквально перекосило. Видно было, как госсекретарю до боли жаль долгих месяцев усердной работы по подготовке к саммиту, в одно мгновение отправленных Байденом на свалку.

"Заявления президента США о том, что председателя КНР он считает диктатором, есть наиболее точное отражение все более охладевающих отношений между двумя державами", - пишет Politico.

Жесткая реакция из Поднебесной последовала незамедлительно.

"Подобное замечание крайне неверно и является безответственной политической манипуляцией. Китай решительно возражает против этого", - указала Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР.

Глава китайской дипломатии Ван И высказался сдержаннее. Заметил, что до настоящей разрядки между Пекином и Вашингтоном еще далеко.

"Отношения между двумя странами могут стабилизироваться. Но только в том случае, если США скорректируют свое видение и по-настоящему займут ответственную позицию, признавая интересы другой стороны и продвигая взаимовыгодное сотрудничество", - указал Ван И.

Однако едва ли руководство США готово с уважением относиться к чужим интересам. Показательно в этом отношении, как Джо Байден, уже провожая Си Цзиньпина, высокомерно удивился тому факту, что в Китае, оказывается, умеют делать автомобили не хуже американских.

Напоследок американский президент сравнил китайский лимузин со своей машиной, в которой он путешествует во время международных визитов. И зачем-то добавил, что подчиненные называют автомобиль "чудовищем".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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