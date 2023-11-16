Мединский назвал новый учебник истории отражением государственной политики

Пропаганды в ученическом пособии нет

Специфика подачи материала – главный триггер критиков нового учебника истории. Об этом в интервью изданию РБК заявил помощник президента России Владимир Мединский.

"Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок", - указал Мединский.

Отвечая на обвинения оппозиции в наличии пропаганды в новом ученическом пособии по истории, президентский помощник подчеркнул, что государственная политика на протяжении всего периода существования России была неотъемлемой частью исторической науки.

По его словам, высказывания отдельных представителей либерального слоя общества, согласно которым новый учебник истории – пропаганда, являются несостоятельными, поскольку важнейшие памятники истории изложены с учетом политических предпочтений и интересов тогдашних правителей.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что причины начала Россией специальной военной операции на Украине включат в программу уроков истории в десятом и в одиннадцатом классах российских школ. В том, что касается темы спецоперации, "мы дополним учебник, как только мы победим", пообещал глава ведомства.

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