ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мединский назвал новый учебник истории отражением государственной политики

17:25
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Пропаганды в ученическом пособии нет

Специфика подачи материала – главный триггер критиков нового учебника истории. Об этом в интервью изданию РБК заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Минпросвещения раскрыло детали перехода на единые учебники в школах
Российские школьники будут изучать причины и предпосылки СВО в старших классах

"Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок", - указал Мединский.

Отвечая на обвинения оппозиции в наличии пропаганды в новом ученическом пособии по истории, президентский помощник подчеркнул, что государственная политика на протяжении всего периода существования России была неотъемлемой частью исторической науки.

По его словам, высказывания отдельных представителей либерального слоя общества, согласно которым новый учебник истории – пропаганда, являются несостоятельными, поскольку важнейшие памятники истории изложены с учетом политических предпочтений и интересов тогдашних правителей.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что причины начала Россией специальной военной операции на Украине включат в программу уроков истории в десятом и в одиннадцатом классах российских школ. В том, что касается темы спецоперации, "мы дополним учебник, как только мы победим", пообещал глава ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Учебник истории
Учебник истории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.