Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

В следующем году поезда "Москва-2020" поедут по Замоскворецкой линии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что сегодня в столичном метрополитене ходят 154 инновационных поезда "Москва-2020", в октябре 2023 года парк пополнился 48 такими составами.

"Сейчас заменяем вагоны прошлого поколения на Калужско-Рижской ветке", - уточнил глава города.

"Оранжевая" ветка метро является одной из самых популярных, добавил мэр. Ее парк обновляется с 2018 года.

"Здесь уже около 80% современных поездов, таких как "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Они оборудованы широкими дверьми, климат-системами с возможностью обеззараживать воздух и информационными табло", – отметил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что в следующем году планируется запустить поезда "Москва-2020" на Замоскворецкой линии метро.

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