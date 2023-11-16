Патрушев оценил ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России в 7 млрд рублей

За текущий год по территории ЦФО было совершено свыше 8 тысяч обстрелов

Ущерб от украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в текущем году превысил семь миллиардов рублей. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Глава ведомства назвал напряженной текущую обстановку в регионах Центральной России и предупредил жителей приграничных областей об усилении диверсионной и террористической активности врага.

По его словам, за неполный 2023 год военнослужащие ВСУ обстреляли территории Белгородской, Брянской и Курской областей свыше восьми тысяч раз.

"Материальный ущерб от обстрелов ВСУ составил свыше семи миллиардов рублей", - заявил Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских БПЛА в акватории Черного моря. По словам политика, новый украинский флот позволит ВСУ перехватить стратегическую инициативу в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"