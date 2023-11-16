Зеленский заявил о создании флота морских дронов в акватории Черного моря

БПЛА позволят перехватить инициативу в регионе

Киев создал первый флот морских БПЛА в акватории Черного моря. Об этом в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов", – заявил Зеленский, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

По словам политика, новый флот позволит военнослужащим ВСУ перехватить инициативу в акватории Черного моря.

Ранее средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили девять ударных украинских БПЛА, пролетавших над территорией Запорожской АЭС. По данным Минобороны, подобные действия командования ВСУ свидетельствуют о попытках Киева создать угрозу техногенной катастрофы планетарного масштаба.

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