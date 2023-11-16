ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский заявил о создании флота морских дронов в акватории Черного моря

18:15
  • четверг
  • 16 ноября 2023

БПЛА позволят перехватить инициативу в регионе

Киев создал первый флот морских БПЛА в акватории Черного моря. Об этом в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества заявил президент Украины Владимир Зеленский.

ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью и под Брянском
Минобороны обвинило ВСУ в создании угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

"Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов", – заявил Зеленский, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

По словам политика, новый флот позволит военнослужащим ВСУ перехватить инициативу в акватории Черного моря.

Ранее средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили девять ударных украинских БПЛА, пролетавших над территорией Запорожской АЭС. По данным Минобороны, подобные действия командования ВСУ свидетельствуют о попытках Киева создать угрозу техногенной катастрофы планетарного масштаба.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.