В Астрахани частично обрушился дом

На месте работают оперативные службы

В Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть дома, сообщил в Telegram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, создан оперативный штаб.

Что стало причиной ЧП - пока неизвестно.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, фундамент дома могло подмыть канализационными водами, пострадало около 20 квартир.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области, из дома эвакуировали 213 человек, среди них свыше 30 детей. По сообщению ведомства, на которое ссылается ТАСС, перед обрушением поступила информация о появлении трещины в здании.

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