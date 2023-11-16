В Орле решается судьба знаменитого на всю страну дуба

Его посадили еще в 1861 году

Одни спрашивают у ясеня, где их любимая. А орловчане задают вопрос - что с их дубом? Он ведь не простой - особо охраняемый, даже статус имеет: "Дерево - памятник живой природы". А все потому, что посадили этого красавца в 1861 году по случаю отмены крепостного права в России.

"Император Александр II неоднократно бывал на Орловщине. Это не только была дань памяти этому великому действию, но и как бы напоминание о том, что Орел был связан с реформатором", - отметил Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор Среднерусского института управления.

Пока 23 с лишним миллиона человек привыкали к статусу свободных, дерево росло, набиралось сил, уходило корнями в плодородную орловскую землю. Местные веками его холили и лелеяли, прокладывали дороги и строили дома - так, чтобы гиганту не мешать. В 2015-м даже включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев .

В начале октября года 2023-го историческая достопримечательность чуть не дала дуба . Часть ствола и веток откололась. Жители горевали, как по родному.

Спецкомиссия по зеленым насаждениям, осмотрев пострадавшего, пришла к неутешительному выводу. Дерево, якобы, еле стоит, в сердцевине - труха, корни сгнили. Начальник территориального управления по Советскому району тут же выдал порубочный билет, несмотря на возражение тысяч людей. Местные активисты во всем винят нерадивых руководителей, которые десятилетиями дуб не лечили, а калечили.

Пока орловчане оплакивали свое сокровище, а туристы спешили сделать последнее селфи на фоне знаменитого дуба, прокуратура решила его спасти. Провела проверку, приостановила процесс. На место выехали специалисты центра древесных экспертиз.

"Либо мы констатируем, что дерево подлежит удалению, либо мы назначим оздоровительные мероприятия, которые позволят продлить жизнь этому , несомненно, представляющему ценность древесному организму", - отметил Сергей Пальчиков, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель центра древесной экспертизы.

Эксперты изучили ствол, отправили образцы в Москву в специальную дендрохронологическую лабораторию. И там вынесли вердикт: дерево живое. Просто болеет. Если ему помочь, то дуб будет стоять как вкопанный.

"Мэру город Орла внесено представление , в котором поставлен вопрос об отмене разрешения на снос дуба и принятия мер по сохранению и оздоровлению зеленого насаждения", - сообщила Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Жители надеются, что ответ из мэрии будет положительным. Чиновники ведь тоже люди, у которых есть корни.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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