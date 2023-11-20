В Санкт-Петербурге провели масштабные учения для будущих военных врачей

Курсанты академии имени Кирова выполняли задачи в условиях, максимально приближенных к боевым

На тактическом полигоне все максимально приближено к реальности, даже погодные условия - дождь со снегом. Легенда: эвакуация тяжелораненого бойца из подбитого бронеавтомобиля. Необходимо дотащить до ближайшего укрытия и оказать первую помощь.

Это важнейшая часть подготовки военных медиков - отработать основные действия до такого автоматизма, чтобы взрывы и дымовые завесы не мешали спасать жизнь. Цель таких занятий - исключить у курсантов ощущение новизны. В том случае, когда и если им придется оказаться на реальном поле боя.

Задания с каждым разом становятся все сложнее. Меняется состав медицинских укладок - в зависимости от пожеланий военных медиков, работающих на линии фронта в зоне специальной военной операции.

"Мы постоянно держим контакт с нашими коллегами, которые оказывают непосредственно помощь на поле боя, и перерабатываем, рекомендуем, меняем состав и комплектность тех же индивидуальных аптечек. На данный момент используется восьмой вариант индивидуальной аптечки", - рассказал Руслан Макиев, заместитель начальника ВМА имени Кирова.

В учебной команде - фронтовой военный медик-анестезиолог Злата. Попала в зону СВО в 19 лет по контракту. Прошла Новую Каховку, Чернобаевку, Мелитополь, Херсонскую область, участвовала в освобождении "Азовстали". Видела такое, о чем предпочла бы не рассказывать. Везде одна история: звонок, просьба о помощи, поехали. Сейчас ей 21. Вернулась доучиться, она теперь - курсант первого курса военно-медицинской академии имени Кирова. И вот эта хрупкая, серьезная девушка говорит: получить новые знания не поздно никогда. Хотя бы для того, чтобы в момент, когда от тебя напрямую зависит жизнь другого человека, ты мог побороть собственный страх.

Каждый из участников таких занятий - это будущий инструктор по оказанию первой помощи в зоне боевых действий. Доведется ли отправиться туда - никто из них не знает. Но каждый готов. Не только по призванию, но и по зову сердца, и это не преувеличение. В этом году конкурс на поступление в военно-медицинскую академию имени Кирова вырос до исторического максимума: девушки - 30 человек на место, юноши - 12.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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