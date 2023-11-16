Лавров назвал выдачу Парижем ордера на арест Асада проявлением предвзятости суда

К применению химического оружия причастны террористы

Выдача правительством Франции международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада является проявлением предвзятости судебной системы Запада. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Накануне Верховный суд Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. По данным агентства AFP, сирийского лидера и его приближенных обвиняют в применении химического оружия.

"Западная судебная система и на национальном уровне, и на международном не раз доказывала свою предвзятость", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, независимые эксперты неоднократно указывали на причастность террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* к применению химического оружия на территории Сирии в 2013, однако французский суд решил не брать во внимание эти аргументы при вынесении окончательного приговора.

Сообщения о якобы использовании химического оружия в Сирии впервые появились в конце 2012 года. Никаких доказательств причастности властей страны к этим инцидентам опубликованы не были. Официальный Дамаск все обвинения в свой адрес отверг. В 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия и стала членом ОЗХО. В середине 2014 года все химического оружие было вывезено из страны.

*террористическая организация запрещена в России

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