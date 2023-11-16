ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал выдачу Парижем ордера на арест Асада проявлением предвзятости суда

19:30
  • четверг
  • 16 ноября 2023

К применению химического оружия причастны террористы

Выдача правительством Франции международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада является проявлением предвзятости судебной системы Запада. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.  

Башар Асад прибыл в Москву
Французский суд выдал ордер на арест Башара Асада

Накануне Верховный суд Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. По данным агентства AFP, сирийского лидера и его приближенных обвиняют в применении химического оружия.

"Западная судебная система и на национальном уровне, и на международном не раз доказывала свою предвзятость", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, независимые эксперты неоднократно указывали на причастность террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* к применению химического оружия на территории Сирии в 2013, однако французский суд решил не брать во внимание эти аргументы при вынесении окончательного приговора.

Сообщения о якобы использовании химического оружия в Сирии впервые появились в конце 2012 года. Никаких доказательств причастности властей страны к этим инцидентам опубликованы не были. Официальный Дамаск все обвинения в свой адрес отверг. В 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия и стала членом ОЗХО. В середине 2014 года все химического оружие было вывезено из страны.

*террористическая организация запрещена в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.