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Набиуллина: каждый упущенный процент инфляции обходится россиянам в 600 млрд рублей

21:33
  • четверг
  • 16 ноября 2023

ЦБ предпринимает попытки стабилизировать ситуацию

Каждый упущенный процент инфляции обходится российским гражданам примерно в 600 миллиардов долларов. Об этом в ходе брифинга заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Цена каждого упущенного процента инфляции за год – это 600 миллиардов рублей с кармана людей", - заявила Набиуллина, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава регулятора назвала последствия инфляции крайне болезненными для российских граждан и подчеркнула, что повышение ключевой ставки позволит компенсировать россиянам эти потери. По ее словам, предпринятые Центробанком шаги необходимы для сглаживания последствий инфляционных процессов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

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