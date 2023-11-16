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Обрушение части жилого дома в Астрахани: что известно о происшествии

19:00
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Следствие устанавливает обстоятельства ЧП

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома, расположенного по адресу: Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А, сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что рухнули третий и четвертый подъезды.

Еще до обрушения здания из него вывели 213 человек, в том числе 37 детей, указали в ведомстве.

Следствие устанавливает обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Следственном комитете. Прокуратура начала проверку.

Губернатор области Игорь Бабушкин рассказал, что для эвакуированных жильцов открыли три временных пункта размещения в школах.

"Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы. 176 человек и 39 единиц техники", - написал в Telegram Бабушкин.

Власти исключили версию со взрывом газа. Согласно сообщениям СМИ, фундамент дома могло подмыть канализационными водами. Разбор завалов продолжается.

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Обрушение части дома в Астрахани
Обрушение части дома в Астрахани
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