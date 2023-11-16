ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США ввели санкции против 14 российских компаний

20:31
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Под ограничения попали три нефтяных танкера

Американские власти ввели санкции против 14 компаний и трех морских судна из России, сообщает Минфин США.

США ввели ограничения против трех компаний из-за поставок электроники в Россию
США ввели экспортные ограничения для 13 компаний из России и Узбекистана

Под санкции попали три нефтяных танкера: "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century.

Добавленные в "черный список" суда занимались экспортом российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель после вступления в силу введенного странами Запада потолка цен на энергоносители, пояснили сотрудники ведомства.

Среди 20 компаний в санкционном списке оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика.

Ранее власти США ввели экспортные ограничения против семи физических и трех юридических лиц якобы из-за поставок продукции двойного назначения на территорию России.

2 ноября бюро промышленности и безопасности США ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России. Под ограничения попали организации, специализирующиеся на разработках новых технологий для оборонно-промышленного комплекса страны.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.