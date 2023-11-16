США ввели санкции против 14 российских компаний

Под ограничения попали три нефтяных танкера

Американские власти ввели санкции против 14 компаний и трех морских судна из России, сообщает Минфин США.

Под санкции попали три нефтяных танкера: "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century.

Добавленные в "черный список" суда занимались экспортом российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель после вступления в силу введенного странами Запада потолка цен на энергоносители, пояснили сотрудники ведомства.

Среди 20 компаний в санкционном списке оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика.

Ранее власти США ввели экспортные ограничения против семи физических и трех юридических лиц якобы из-за поставок продукции двойного назначения на территорию России.

2 ноября бюро промышленности и безопасности США ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России. Под ограничения попали организации, специализирующиеся на разработках новых технологий для оборонно-промышленного комплекса страны.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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