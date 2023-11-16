Представитель ХАМАС обвинил Пентагон в убийстве детей в больнице "Аш-Шифа"

Сотрудники ведомства передали ЦАХАЛ разведданные

Пентагон несет ответственность за убийство детей в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом в ходе брифинга заявил представитель палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

Представитель ХАМАС назвал Пентагон министерством войны и подчеркнул, что именно сотрудники американского ведомства передали ЦАХАЛ разведывательные данные о якобы располагавшейся в медучреждении штаб-квартиры палестинского движения. По его словам, штурм больницы военнослужащими армии Израиля привел к гибели младенцев, находившихся в инкубаторах.

"Мы возлагаем на Пентагон большую ответственность за преступления в больнице "Аш-Шифа", - заключил Хамдан, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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