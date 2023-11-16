Еще один спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

На борту находится 120 граждан России

Специальный борт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Каира в Москву, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

На борту военно-транспортного самолета Ил-76 находится порядка 120 российских граждан, уточнили в МЧС.

Первая группа эвакуированных из Газы граждан России приземлилась в Москву 13 ноября. На борту транспортного самолета МЧС находились 70 человек. Среди эвакуированных – женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятерым из которых еще не исполнилось и трех лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что работу по вывозу соотечественников из очагов напряженности на Ближнем Востоке не прекратят до тех пор, пока из Газы не смогут выехать все россияне, которые изъявили желание эвакуироваться из анклава.

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