ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще один спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

20:12
  • четверг
  • 16 ноября 2023

На борту находится 120 граждан России

Специальный борт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Каира в Москву, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

МЧС запланировало вывезти из сектора Газа еще 70 россиян
МЧС России направило гумпомощь для мирных жителей сектора Газа

На борту военно-транспортного самолета Ил-76 находится порядка 120 российских граждан, уточнили в МЧС.

Первая группа эвакуированных из Газы граждан России приземлилась в Москву 13 ноября. На борту транспортного самолета МЧС находились 70 человек. Среди эвакуированных – женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятерым из которых еще не исполнилось и трех лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что работу по вывозу соотечественников из очагов напряженности на Ближнем Востоке не прекратят до тех пор, пока из Газы не смогут выехать все россияне, которые изъявили желание эвакуироваться из анклава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Спецборт МЧС России
Спецборт МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.