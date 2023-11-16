Обрушение дома в Астрахани: погибла женщина, глава СК поручил завести дело

Несколько человек числятся пропавшими без вести

Спасатели уточняют списки жильцов дома, отгоняют припаркованные на территории машины и продолжают разбор завалов. Периодически объявляют минуты тишины, чтобы услышать тех, кто может оказаться под обломками. По меньшей мере пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Пока сообщается об одной погибшей. На месте трагедии спасатели МЧС обнаружили тело 84-летней женщины, которая не успела спуститься с 5 этажа. Остальных жильцов, это более 200 человек, эвакуировали незадолго до обрушения. Вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что на наружной стене дома появилась трещина.

"У соседки отошла стенка от нашей квартиры вместе с окном. Мы вечером зашли к ней в квартиру и все начало хрустеть, трещать. И побежал, получается, вместе с сотрудниками МЧС всех из подъезда выводить", - рассказал очевидец.

Людей оперативно вывели на улицу и разместили в пунктах временного пребывания, организованных в ближайших школах. Однако, как выяснилось, покинуть свои квартиры успели не все. Два подъезда панельной пятиэтажки сложились моментально. Версию о взрыве бытового газа местные власти опровергли.

"По первой информации - это не взрыв газа. Это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся. И когда МЧС проведет разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить, что это было", - сообщил Олег Князев, вице-губернатор Астраханской области.

Наиболее вероятной причиной обрушения называют подмыв фундамента канализационными водами. Здание построено больше полувека назад. Жильцы регулярно жаловались на проблемы с отоплением и слабое давление в трубах. А в день обрушения, сообщают местные СМИ, в одной из квартир прорвало батарею. По некоторым данным, управляющая компания задолжала городу более 3 миллионов рублей. Однако руководство городского округа уверяет: дом не был аварийным.

"Нет, ни в каком списке он не был. Некоторое время назад даже проводили ремонтные работы. Мы сейчас уточняем. И по данным районной администрации - нормальное здание, нормально эксплуатировалось. Никаких проблем не было. Но есть от очевидцев определенные данные", - рассказал Олег Полумордвинов, глава муниципального образования "Городской округ город Астрахань".

Сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные службы и кинологи, дежурят машины скорой помощи. В городских больницах подготовили койки для приема пострадавших. Всем жильцам, кто в этом нуждается, помогут восстановить документы в кратчайшие сроки и без очереди, сообщили в МВД. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения дома. В Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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