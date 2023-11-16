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В Москве вручили Макариевские премии в области гуманитарных наук

22:22
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Награда посвящена памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова

В четверг в столице вручили Макариевские премии в области гуманитарных наук. Это награда посвящена памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова - выдающегося иерарха Русской православной церкви, крупного общественного деятеля, историка и богослова.

Премия была создана в 1867 году по его завещанию. Сегодня в церемонии вручения участвовали президент Российской академии наук Геннадий Красников и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил лучших исследователей в области истории России, РПЦ, православных стран и народов, исторического краеведения, а также христианской археологии и искусства.

"Одна из важнейших задач современной гуманитарной науки - это развивать в том числе идею человеческой солидарности, братства народов и общей ответственности перед Богом за созданный мир. Это возможно в любой гуманитарной области, будь то философия, история, богословие. Гуманитарии призваны продвигать актуальные современным вызовам гармоничную и конструктивную модель человеческих взаимоотношений, в которой эффективно мог бы реализовываться непроходящий нравственный идеал, в том числе христианские идеалы любви и братства между всеми людьми", - отметил патриарх.

Обращение мэра Москвы Сергея Собянина к лауреатам и номинантам Макариевской премии передал Александр Горбенко:

"Работы соискателей ярко свидетельствуют об искренней заинтересованности научного сообщества, граждан России в проведении исследований, объективно отражающих роль нашей страны во всемирном историческом процессе. Мы по праву гордимся лауреатами премии, которые расширяют горизонты знаний и стремятся к тому, чтобы мир стал светлее и духовно богаче".

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Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
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