ООН разочарована нежеланием Израиля исполнять резолюцию СБ ООН по Газе

Члены СБ приложили усилия для принятия документа

Всемирная организация разочарована решительным отказом Израиля от исполнения положений гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы разочарованы теми заявлениями, которые мы увидели от израильского правительства относительно резолюции", - заявил Дюжаррик, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Представитель организации напомнил об усилиях, которые были приложены членами Совета Безопасности ООН для принятия этой резолюции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США надавать на правительство Израиля для прекращения боевых действий на территории палестинского анклава. При этом глава государства обвинил представителей мирового сообщества в бездействии на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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