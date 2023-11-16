Глава Минобороны Израиля заявил о завершении зачистки западной части города Газа

Армия перешла к следующему этапу наземной спецоперации

Механизированные дивизии ЦАХАЛ взяли под контроль и зачистили западную часть крупнейшего города палестинского анклава – Газа. Об этом во время посещения одной из армейских баз заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

"За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа", - заявил Галант, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что армия Израиля перешла к следующему этапу наземной спецоперации, и отметил решительность и избирательность израильских военных при выполнении боевых задач на территории Газы.

Ранее глава Минобороны Израиля заявил, что боевики радикального движения ХАМАС утратили контроль над большей частью территорий Газы.

13 ноября сухопутным подразделениям армии Израиля удалось уничтожить военную инфраструктуру боевиков ХАМАС на северных территориях палестинского анклава. По данным ЦАХАЛ, оперативная боеспособность уцелевших дивизий радикального движения не только нарушена, но и фактически парализована.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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