ВС России начали наступательные операции

Ситуация на поле боя оказалась для Украины сложнее, чем ожидали в НАТО. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

Глава альянса назвал ситуацию на линии соприкосновения крайне тяжелой для Украины и заявил о попытках ВС России окружить Авдеевку. По его словам, наступательные операции российских военных на ключевых направлениях фронта свидетельствуют о нежелании Москвы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

"И это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине", - констатировал Столтенберг, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Стратегические партнеры Украины – США и ЕС – продолжат оказывать военную и финансовую поддержку украинской армии в противостоянии с ВС России, заключил чиновник.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что "вьетнамский" сценарий – наиболее удачный для Москвы план урегулирования украинского кризиса. По его мнению, реализация этого сценария позволит не только свергнуть засидевшихся у власти неонацистов, но и освободить Украину от западной интервенции.

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