Речь идет о Финляндии и Эстонии

Когда горячие финские парни заодно с горячими эстонскими парнями. Жди беды! Финляндия намерена закрыть пограничные пункты, через которые идёт сообщение с Россией. Оказывается, Москва пустила в ход хитрый план и начала подсылать к финской границе беженцев из Сомали, Йемена и Сирии. А добрые финские парни просто не могут им отказать во въезде.

Финского товарища поддержал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер словами: "Я подозреваю, что это происходит не совсем случайно". Подозрения на хлеб, конечно, не намажешь, но сейчас Россию даже в магнитных бурях обвинить ничего не стоит. Финны придумали историю. Погранслужба сообщила, что с российской территории к границе Финляндии подъезжают велосипедисты и умоляют об убежище. Неторопливые эстонцы проснулись и обвинили Россию в том, что с её территории в страну пытались проникнуть граждане Сомали.

За этим шумом стоят интересные цифры: речь идёт о нескольких десятках человек. А вот, по данным Министерства внутренних дел Германии, которая подозревает нас в поддержке миграционного кризиса, только в этом году было подано 287 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Британия за 2022-й приняла 114 тысяч беженцев только с Украины и 52 тысячи из Гонконга. В Берлине, кстати, всерьёз обсуждают, а не отправить ли назад в Африку всех этих беженцев, пока их заявления рассматривают? В Лондоне уже попытались соответствующий закон принять.

Верховный суд Британии не дал ход закону, позволявшему отправить в Руанду десятки тысяч нелегалов, проникших в Соединённое Королевство. Руанда должна была стать для них некой резервацией. Вот интересно, лодки с мигрантами из Африки к берегам Европы тоже Россия засылает? И через Ла-Манш перекидывает нелегалов, предоставляя им плавсредства?

Европа, которая поддерживала десятилетиями конфликты в Азии и Африке, вытягивала ресурсы из африканских стран, беженцев исправно принимала. Рассчитывая, что в демократическом обществе они найдут свое место, ассимилируются, будут честно трудиться на благо новой родины.

Конфликт на Ближнем Востоке вывел на улицы европейских городов сотни тысяч людей. И напомнил, что гости Европы - представители других цивилизаций - часто не разделяют взгляды, ценности и убеждения тех стран, куда их загнала жизнь. Страны ЕС готовы принять реформу миграционной политики, чтобы сократить число беженцев в Евросоюзе. Поиграли в гуманизм - и хватит!

А тут ещё русские мигрантов подкидывают. В действительности всё не так, как на самом деле.

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