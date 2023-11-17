ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Управляемый конфликт": Лузянин высказался о переговорах Байдена и Цзиньпина

08:17
  • пятница
  • 17 ноября 2023

У стран есть стратегические противоречия

Чего ждёт от Вашингтона Пекин и каких уступок добиваются США? Удалось ли главам двух стран наметить пути разрешения каких-либо противоречий? И чем объяснить то, что Байден пожимает руку Си, но продолжает называть его диктатором?

Итоги переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"В прошлом году Си и Байден на полях "двадцатки" поставили задачу создать управляемую конфликтную модель. То есть обе стороны признают, что модель конфликтная, есть стратегические противоречия. Но нужно создать управляемую модель. Сегодня мы видим, что эта мысль снова проскальзывает", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Си Цзиньпин и Джо Байден
Си Цзиньпин и Джо Байден
Сергей Лузянин
Сергей Лузянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.