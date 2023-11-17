"Управляемый конфликт": Лузянин высказался о переговорах Байдена и Цзиньпина

У стран есть стратегические противоречия

Чего ждёт от Вашингтона Пекин и каких уступок добиваются США? Удалось ли главам двух стран наметить пути разрешения каких-либо противоречий? И чем объяснить то, что Байден пожимает руку Си, но продолжает называть его диктатором?

Итоги переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"В прошлом году Си и Байден на полях "двадцатки" поставили задачу создать управляемую конфликтную модель. То есть обе стороны признают, что модель конфликтная, есть стратегические противоречия. Но нужно создать управляемую модель. Сегодня мы видим, что эта мысль снова проскальзывает", - сказал он.

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