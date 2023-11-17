Минобороны опубликовало кадры боевого применения комплексов "Искандер"

Они наносят удары по подземным бункерам украинских националистов

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны опубликовало новые кадры боевого применения комплексов "Искандер".

Высокоточные удары наши ракетчики наносят по командным пунктам и подземным бункерам украинских националистов.

Огонь ведут крылатыми и баллистическими ракетами, которые практически неуязвимы для систем ПВО противника. Дальность стрельбы "Искандеров" - 500 километров - российские бойцы ровняют с землёй объекты ВСУ даже в глубоком тылу.

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