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НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

08:34
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Бойцы проявили мужество

Несколько примеров героизма наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Старший лейтенант Роман Малятин обнаружил приближающиеся к российским позициям беспилотники ВСУ. Доложив об этом командованию, Роман применил средства радиоэлектронной борьбы. Системы управления и навигации украинских БПЛА были выведены из строя, после чего рухнули и сдетонировали вдали от позиций наших военных.

Рядовой Чингис Жаргалов в ходе боёв с неонацистами оперативно передавал разведданные нашим артиллеристам и корректировал их удары. В результате очередного обстрела с позиций ВСУ линия связи была повреждена. Чингис под плотным огнём пробрался к радиостанции и восстановил её работоспособность. Благодаря смелости и героизму рядового Жаргалова позиции вражеской артиллерии были подавлены.

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