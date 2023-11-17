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Два человека погибли в результате обрушения в шахте в Забайкалье

08:21
  • пятница
  • 17 ноября 2023

На месте работают спасатели

Тело второго человека, погибшего из-за обрушения в шахте в Забайкалье, подняли на поверхность. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Инцидент на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе произошел при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. Под завалами оказались два работника.

По данному факту проводится доследственная проверка, затем будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

В 2021 году, после пожара на шахте "Листвяжная", в котором погибли свыше 50 человек, были проведены массовые проверки на шахтах Кемеровской области. Президент России Владимир Путин напомнил об ответственности руководства таких предприятий за жизнь и здоровье работников, потребовав провести ревизию прежних решений по обеспечению безопасности.

В октябре трагедия произошла на шахте в Казахстане. Из-за взрыва метана погибли десятки людей, множество горняков оказались в больнице. Путин выразил соболезнования главе Казахстана.

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