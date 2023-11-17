Оверчук рассказал об интересе к России на саммите АТЭС

Общение с представителями других стран идет активно

Российская делегация на саммите АТЭС позитивно пообщалась с некоторыми лидерами государств. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал возглавляющий ее вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук.

Как уточнил политик, общение осуществляется "в самом нормальном, позитивном, экономическом ключе". Стороны обсуждают важнейшие темы сотрудничества в экономике, сообщает ТАСС.

Россия — это тихоокеанская держава, и она остается надежным крупным поставщиком энергоресурсов на внешние рынки. Основной акцент делаем на снабжении экономик АТР, и фактически переориентировали свои товарные потоки с Запада на Восток.

Ранее Оверчук подчеркивал, что к делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно. Он подтвердил, что встречи и иные контакты с членами делегации Соединенных Штатов пока не планируются.

Между тем на полях саммита президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский министр иностранных дел Ван И отмечал, что эта встреча имеет большое значение для двухсторонних отношений и ситуации в мире. Однако американский лидер всего через три часа после переговоров заявил, что Си Цзиньпина можно назвать диктатором.

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