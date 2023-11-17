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Собянин: Около 3 тыс. врачей общей практики работают в московской системе здравоохранения

09:18
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Для этого был реализован беспрецедентный образовательный проект

В московской системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, современный врач  общей практики призван быть специалистом широкого профиля, владеющим профессиональными навыками в неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии, кардиологии и многих других областях.

"Он проводит диагностику, назначает исследования и схему лечения большинства заболеваний и проводит наиболее распространенные медицинские процедуры, не требующие привлечения узких специалистов. Для этого кабинеты и манипуляционные врачей общей практики были оснащены отоскопами, риноскопами, офтальмоскопами, пульсоксиметрами, бесконтактными тонометрами и другим оборудованием", - написал мэр на своем сайте.

Собянин подчеркнул, что обучение и регулярное повышение квалификации врачей общей практики — предмет постоянной заботы правительства Москвы. Для этого был реализован беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект.

Более подробная информация — на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве. Теперь столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций. Большая часть операций выполняется малоинвазивными методами.

Также Сергей Собянин сообщал, что более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики в Москве – цифровое. Для ее проведения применяется более 2,3 тысячи единиц цифровой техники.

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