Собянин: Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова более чем на 75%

Монолитные работы почти завершены

Станция метро "Тютчевская" будущей Троицкой линии метро готова более чем на 75%, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, монолитные работы почти завершены, смонтированы четыре эскалатора, идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма. "Тютчевская" станет восьмой станцией Троицкой линии метро. Названа она в честь поэта и дипломата Федора Тютчева, отец которого владел усадьбой в этой местности.

Ранее заммэра столицы Андрей Бокарев сообщил, что на центральном участке Троицкой линии метро начал работу стволопроходечский комплекс "Валентина". Он должен создать вентиляционный узел на перегоне "Вавиловская" - "Академическая". Работать комплекс будет на глубине свыше 40 метров.

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