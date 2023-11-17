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Пентагон начал подготовку украинских пилотов к полетам на самолетах F-16

09:23
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Киев ждет западных истребителей

Министерство обороны США уже приступило к подготовке украинских пилотов к полетам на самолетах F-16. Об этом в ведомстве рассказали в четверг, 16 ноября.

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Пентагон уже участвует в проведении тренингов, чтобы помочь украинским пилотам подготовиться к полетам на самолетах F-16.

Наряду с этим в Вашингтоне решается вопрос об обеспечении Украины запасными частями для этих самолетов, сообщает "Интерфакс".

По мнению американских военных аналитиков Тима Листера и Орена Либермана, F-16 станут "заманчивой целью" для крылатых ракет ВС России. Аналитики подчеркнули, что на сегодняшний день российская авиация имеет преимущество в воздушном пространстве.

При этом в США отмечают, что российский истребитель-перехватчик МиГ-31 продемонстрировал свою эффективность в зоне спецоперации на Украине. Его ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" имеют дальность полета 400 километров и непревзойденную скорость шесть чисел Маха.

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